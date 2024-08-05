СМИ сообщили о разногласиях в демпартии США по Украине

По данным издания, на публике «украинцы и их союзники наряду с большинством демократов, как правило, выражают Байдену чрезмерную признательность за создание глобальной коалиции и оказание беспрецедентной военной и экономической поддержки Киеву». При этом, как отмечается, в частном порядке эти оценки менее щедрые, кроме того, со стороны некоторых украинских чиновников они и вовсе «язвительные».