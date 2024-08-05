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СМИ сообщили о разногласиях в демпартии США по Украине

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, пишет газета Politico.

Источник: AP 2023

«Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией (президента США Джо — ред.) Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется», — говорится в материале газеты.

По данным издания, на публике «украинцы и их союзники наряду с большинством демократов, как правило, выражают Байдену чрезмерную признательность за создание глобальной коалиции и оказание беспрецедентной военной и экономической поддержки Киеву». При этом, как отмечается, в частном порядке эти оценки менее щедрые, кроме того, со стороны некоторых украинских чиновников они и вовсе «язвительные».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.