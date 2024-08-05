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Премьер германского Бранденбурга выступил за мир между Россией и Украиной

Премьер-министр германской федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ) призвал правительство принять меры для урегулирования российско-украинского конфликта. За диалог с Россией ранее выступил премьер германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов («Левые»).

Источник: РИА "Новости"

Войдке высказал свое мнение на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Шведт, его слова приводит Tagesspiegel. «В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», — сказал Войдке. По его мнению, конфликт должен быть урегулирован как можно скорее.

Премьер Тюрингии Бодо Рамелов ранее в интервью медиагруппе Funke выступил за реорганизацию системы европейской безопасности. По его мнению, мировой порядок должен включать Россию. Премьер считает, что все государства должны сформировать оборонительный союз и подписать пакт о ненападении.