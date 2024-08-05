Премьер германского Бранденбурга выступил за мир между Россией и Украиной

Войдке высказал свое мнение на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Шведт, его слова приводит Tagesspiegel. «В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», — сказал Войдке. По его мнению, конфликт должен быть урегулирован как можно скорее.