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Walla: в районе Иерусалима подготовлен бункер для руководства Израиля

Служба общей безопасности Израиля подготовила к эксплуатации подземный бункер в районе Иерусалима, сообщил портал Walla. Утверждается, что в нем длительное время сможет находиться израильское руководство. Бункер приведен в готовность в связи с ожидаемым ответом Ирана на убийство главы политсовета «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.

Источник: AP 2023

Бункер, как сообщал портал Ynet, построен в 2007 году по итогам Второй ливанской войны. По информации The Times of Israel, он не использовался ни разу с момента нападения палестинского движения «Хамас» в октябре 2023 года. Как пишет Ynet, он использовался в 2014 году во время военной операции Израиля в секторе Газа.

Бункер официально называется Национальным центром кризисного управления. Сооружение защищено от ракетной угрозы и различных видов оружия. Его расположение засекречено. Рассчитан на несколько сотен человек.

Иран готовит ответ на убийство главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. По информации Axios, Иран может ударить в понедельник, 5 августа.