Walla: в районе Иерусалима подготовлен бункер для руководства Израиля

Бункер, как сообщал портал Ynet, построен в 2007 году по итогам Второй ливанской войны. По информации The Times of Israel, он не использовался ни разу с момента нападения палестинского движения «Хамас» в октябре 2023 года. Как пишет Ynet, он использовался в 2014 году во время военной операции Израиля в секторе Газа.
Бункер официально называется Национальным центром кризисного управления. Сооружение защищено от ракетной угрозы и различных видов оружия. Его расположение засекречено. Рассчитан на несколько сотен человек.
Иран готовит ответ на убийство главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. По информации Axios, Иран может ударить в понедельник, 5 августа.