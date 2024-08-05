Walla: в районе Иерусалима подготовлен бункер для руководства Израиля

Бункер, как сообщал портал Ynet, построен в 2007 году по итогам Второй ливанской войны. По информации The Times of Israel, он не использовался ни разу с момента нападения палестинского движения «Хамас» в октябре 2023 года. Как пишет Ynet, он использовался в 2014 году во время военной операции Израиля в секторе Газа.