СМИ: Израиль рассматривает возможность нанесения по Ирану превентивного удара

По ее данным, вечером 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб. В числе участников этой встречи были министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности (контрразведка) Ронен Бар.
В ходе совещания отмечалось, что превентивные действия могут быть возможны только в случае абсолютной определенности по поводу того, что разведывательные данные о намерениях Ирана являются верными, отмечает издание.
Как ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД Группы семи, что Иран и «Хезболлах» могут начать атаку на Израиль в ближайшие 24 часа.