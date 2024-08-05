Игорь Кобзев вручил награды участникам СВО из Иркутской области

Награды получили семь человек — это бойцы из Иркутска, Усть-Кута и Усть-Ордынского Бурятского округа. Сибирякам вручены медали Суворова, «За отвагу» и «За спасение погибавших».
«Это почетная миссия — вручать награды за личное мужество и задачи, которые выполняются в ходе специальной военной операции. Уверен, военнослужащие из Иркутской области с честью справляются с поставленными задачами. Спасибо за службу, низкий поклон от жителей Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.
Всем бойцам Игорь Кобзев вручил часы с именной гравировкой от Губернатора и подарки. Также в зону спецоперации доставили три автомобиля для бойцов и именные посылки. Машины уже передали на передовую. В Иркутске отправкой руководили заместитель Председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и общественник Михаил Кудрявцев, на месте фуру встретили руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев и советник руководителя регионального отделения ВСКС Андрей Бабак.
«Не устану выражать самые искренние слова благодарности всем неравнодушным, которые передают машины для наших военнослужащих, и тем, кто занимается отправкой этого груза на фронт. Все ваши усилия — неоценимы», — добавил Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы главы региона, в ходе визита в Луганскую Народную Республику делегация из Иркутской области осмотрела объекты города Кировска, которые восстанавливают при поддержке Приангарья, и провела встречу с населением. С помощью Иркутской области здесь идет восстановление улично-дорожной и инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов и социальных объектов.