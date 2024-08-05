Игорь Кобзев вручил награды участникам СВО из Иркутской области

Всем бойцам Игорь Кобзев вручил часы с именной гравировкой от Губернатора и подарки. Также в зону спецоперации доставили три автомобиля для бойцов и именные посылки. Машины уже передали на передовую. В Иркутске отправкой руководили заместитель Председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и общественник Михаил Кудрявцев, на месте фуру встретили руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев и советник руководителя регионального отделения ВСКС Андрей Бабак.