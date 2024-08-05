В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор

Интервьюер задала ей уточняющий вопрос о том, действительно ли Байдену есть место на этом памятнике, наравне с бывшим американским лидером Авраамом Линкольном.
«Ну, у вас там Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но вы можете добавить Байдена», — сказала Пелоси.
21 июля Джо Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.