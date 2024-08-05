Москва ожидает делегацию Венесуэлы на саммите БРИКС, заявил посол России

По его словам, венесуэльские представители регулярно принимают участие в мероприятиях в рамках БРИКС. В частности, как указал глава дипмиссии, в июне министр иностранных дел республики Иван Хиль посетил совещание министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде, а замглавы МИД Венесуэлы Рандер Пенья — международный межпартийный форум «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры» во Владивостоке.