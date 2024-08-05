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Москва ожидает делегацию Венесуэлы на саммите БРИКС, заявил посол России

КАРАКАС, 5 авг — РИА Новости. Россия, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает на октябрьском саммите организации в Казани делегацию «должного уровня», заявил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Источник: © РИА Новости

По его словам, венесуэльские представители регулярно принимают участие в мероприятиях в рамках БРИКС. В частности, как указал глава дипмиссии, в июне министр иностранных дел республики Иван Хиль посетил совещание министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде, а замглавы МИД Венесуэлы Рандер Пенья — международный межпартийный форум «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры» во Владивостоке.

«Учитывая твердое намерение правительства Николаса Мадуро присоединиться к данной организации, думаю, что на предстоящем саммите венесуэльская делегация будет представлена на должном уровне», — сказал Мелик-Багдасаров.

Хиль сообщил накануне, что президент страны Николас Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в России в октябре.

По словам посла, учитывая характер отношений стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, вполне возможно, что один их своих первых зарубежных визитов переизбранный президент боливарианской республики совершит в РФ: на повестке стоят многочисленные проекты в различных сферах, от энергетического, экономического и военно-технического сотрудничества до культурных и гуманитарных инициатив.

План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.

БРИКС