За пост губернатора Хабаровского края бороться будут четверо

Избирательная комиссия Хабаровского края огласила итоговый список участников досрочных выборов губернатора региона. В нём четыре фамилии. Хотя изначально заявлялись о своём желании выдвигаться девять человек, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Крайизбирком завершил процедуру регистрации кандидатов на должность главы региона, — говорится в сообщении в Телеграм-канале ведомства. Зарегистрированы кандидатами на должность губернатора Хабаровского края:
Демешин Дмитрий Викторович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
Перевезенцев Петр Владимирович (КПРФ);
Прокопьев Сергей Геннадьевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ);
Чемерис Роза Басировна (НОВЫЕ ЛЮДИ).
В крайизбиркоме добавили, что документы, которые представили эти граждане, по итогам проверки признаны соответствующими требованиям Избирательного кодекса Хабаровского края.
Три претендента представили в избирательную комиссии заявления о снятии своих кандидатур: Могильный Константин Борисович (Гражданская Платформа), Терехов Александр Васильевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Шестюк Евгений Васильевич (РОДИНА).
Кандидат Сидоров Михаил Викторович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ) утратил статус кандидата. Он не представил документы для регистрации, в том числе листы поддержки выдвижения с подписями депутатов и (или) глав муниципальных образований.
Кандидату Смалису Андрею Евгеньевичу (Казачья партия РФ) отказали в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований, необходимых для регистрации.
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Также в эти дни избирателям предстоит определиться с новым составом Законодательной думы региона. Пройдут больше четырёх десятков муниципальных кампаний.