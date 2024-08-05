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За пост губернатора Хабаровского края бороться будут четверо

Пять человек отказались от выборной гонки или не смогли пройти необходимые процедуры.

Источник: Хабаровский край сегодня

Избирательная комиссия Хабаровского края огласила итоговый список участников досрочных выборов губернатора региона. В нём четыре фамилии. Хотя изначально заявлялись о своём желании выдвигаться девять человек, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Крайизбирком завершил процедуру регистрации кандидатов на должность главы региона, — говорится в сообщении в Телеграм-канале ведомства. Зарегистрированы кандидатами на должность губернатора Хабаровского края:

Демешин Дмитрий Викторович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

Перевезенцев Петр Владимирович (КПРФ);

Прокопьев Сергей Геннадьевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ);

Чемерис Роза Басировна (НОВЫЕ ЛЮДИ).

В крайизбиркоме добавили, что документы, которые представили эти граждане, по итогам проверки признаны соответствующими требованиям Избирательного кодекса Хабаровского края.

Три претендента представили в избирательную комиссии заявления о снятии своих кандидатур: Могильный Константин Борисович (Гражданская Платформа), Терехов Александр Васильевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Шестюк Евгений Васильевич (РОДИНА).

Кандидат Сидоров Михаил Викторович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ) утратил статус кандидата. Он не представил документы для регистрации, в том числе листы поддержки выдвижения с подписями депутатов и (или) глав муниципальных образований.

Кандидату Смалису Андрею Евгеньевичу (Казачья партия РФ) отказали в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований, необходимых для регистрации.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Также в эти дни избирателям предстоит определиться с новым составом Законодательной думы региона. Пройдут больше четырёх десятков муниципальных кампаний.