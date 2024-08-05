В Приморье прекращено громкое уголовное дело в отношении чиновника

Напомним, в декабре 2022 года Наталья Руденко, занимая должность в мэрии Владивостока, инициировала выделение бюджетных средств на благоустройство общественной территории на сопке Орлиное гнездо. Однако земельный участок собственностью муниципалитета не являлся. В результате халатности ущерб городскому округу составил 2,8 млн рублей. После прокурорской проверки получатель субсидии сумму возместил.