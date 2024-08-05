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В Приморье прекращено громкое уголовное дело в отношении чиновника

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа, ФедералПресс. Ленинский районный суд Владивостока прекратил уголовное дело в отношении экс-руководителя Дирекции общественных пространств Натальи Руденко. Она обвинялась в халатности.

Источник: AP 2023

По решению суда Руденко назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, в декабре 2022 года Наталья Руденко, занимая должность в мэрии Владивостока, инициировала выделение бюджетных средств на благоустройство общественной территории на сопке Орлиное гнездо. Однако земельный участок собственностью муниципалитета не являлся. В результате халатности ущерб городскому округу составил 2,8 млн рублей. После прокурорской проверки получатель субсидии сумму возместил.

Напомним, администрация Владивостока рассматривает вопрос о ликвидации Дирекции общественных пространств. Она была создана бывшим мэром города Олегом Гуменюком.