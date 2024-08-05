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Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что первые истребители F-16 уже на Украине. Насколько они опасны для Крыма и Севастополя, в комментарии РИА Новости Крым рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Источник: РИА "Новости"

«Говорят про истребители F-16 в основном Зеленский с компанией. До этого они говорили и о танках Leopard, Abrams. Ничего не помогает. Теперь F-16 на подходе. Вряд ли и они им помогут», — уверен военный эксперт.

При этом Василий Дандыкин не исключает, что поставка этих истребителей добавит некоторые сложности для российской армии с точки зрения того, что придется тратить ракеты — и авиационные, и противовоздушной обороны, чтобы сбивать эти самолеты.

«F-16 — это американский легкий фронтовой истребитель с крылатыми ракетами. Предполагаю, что Украине дадут не самые новые. Пока их дают Нидерланды, Дания. Их будет изначально порядка 10. И, когда начнем сбивать, то, думаю, что их поток иссякнет».

говорит военный эксперт

К тому же, по словам Василия Дандыкина, стоят вопросы подготовки пилотов для этой техники и ее размещения, потому что Вооруженные силы РФ сейчас регулярно бьют по аэродромам, где ее, вероятно, разместят.

Что касается опасности этих истребителей для Крыма и Севастополя, то он отмечает, что российские истребители, в том числе Су-35С и Су-57, комплексы С-400 могут сбивать F-16 еще во время взлета за несколько сотен километров.

«По Севастополю в основном бьют ATACMS. И носителя крылатой ракеты легче сбить, нежели баллистику. Если же они появятся, их будут сбивать. Вопрос в том, выпустят они ракеты или нет. Если выпустят, значит будут сбивать ракеты», — говорит эксперт.

Василий Дандыкин еще раз подчеркнул, что с получением Украиной истребителей F-16 определенные трудности у российской армии появятся, но они закончатся, как это было и с другим оружием.

«Как начнем сбивать, это будет очень большой удар по репутации этого истребителя. К тому же за каждый сбитый борт предусмотрены 15 миллионов рублей», — напомнил военный эксперт.

В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса «воздух — земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.