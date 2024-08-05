Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма

«Говорят про истребители F-16 в основном Зеленский с компанией. До этого они говорили и о танках Leopard, Abrams. Ничего не помогает. Теперь F-16 на подходе. Вряд ли и они им помогут», — уверен военный эксперт.
При этом Василий Дандыкин не исключает, что поставка этих истребителей добавит некоторые сложности для российской армии с точки зрения того, что придется тратить ракеты — и авиационные, и противовоздушной обороны, чтобы сбивать эти самолеты.
«F-16 — это американский легкий фронтовой истребитель с крылатыми ракетами. Предполагаю, что Украине дадут не самые новые. Пока их дают Нидерланды, Дания. Их будет изначально порядка 10. И, когда начнем сбивать, то, думаю, что их поток иссякнет».
К тому же, по словам Василия Дандыкина, стоят вопросы подготовки пилотов для этой техники и ее размещения, потому что Вооруженные силы РФ сейчас регулярно бьют по аэродромам, где ее, вероятно, разместят.
Что касается опасности этих истребителей для Крыма и Севастополя, то он отмечает, что российские истребители, в том числе Су-35С и Су-57, комплексы С-400 могут сбивать F-16 еще во время взлета за несколько сотен километров.
«По Севастополю в основном бьют ATACMS. И носителя крылатой ракеты легче сбить, нежели баллистику. Если же они появятся, их будут сбивать. Вопрос в том, выпустят они ракеты или нет. Если выпустят, значит будут сбивать ракеты», — говорит эксперт.
Василий Дандыкин еще раз подчеркнул, что с получением Украиной истребителей F-16 определенные трудности у российской армии появятся, но они закончатся, как это было и с другим оружием.
«Как начнем сбивать, это будет очень большой удар по репутации этого истребителя. К тому же за каждый сбитый борт предусмотрены 15 миллионов рублей», — напомнил военный эксперт.
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса «воздух — земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.