Дмитрий Демешин: Нужна полная перезагрузка медицины Хабаровского края

С самого начала работы в Хабаровском крае Дмитрий Демешин открыто обозначал многочисленные проблемы в сфере здравоохранения. Уж слишком очевидной была ситуация. После детального изучения проблемы, а также её причин, врио губернатора было принято решение провести полную перезагрузку медицинского блока. И если сначала мы наблюдали точечные решения, то всеобъемлющий характер стал видео после ареста курирующего медицину зампреда Евгения Никонова. Именно при нем ситуация в сфере здравоохранения достигла настолько критической отметки.