Дмитрий Демешин: Нужна полная перезагрузка медицины Хабаровского края

В своем телеграм-канале врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин обозначил видение пути по развитию медицинской отрасли региона, указав, что она нуждается в полной перезагрузке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
С самого начала работы в Хабаровском крае Дмитрий Демешин открыто обозначал многочисленные проблемы в сфере здравоохранения. Уж слишком очевидной была ситуация. После детального изучения проблемы, а также её причин, врио губернатора было принято решение провести полную перезагрузку медицинского блока. И если сначала мы наблюдали точечные решения, то всеобъемлющий характер стал видео после ареста курирующего медицину зампреда Евгения Никонова. Именно при нем ситуация в сфере здравоохранения достигла настолько критической отметки.
— Краевое здравоохранение призвано работать так, чтобы каждый человек у нас чувствовал защищенность. Здоровье — ценный ресурс, который мы обязаны беречь. Нужна полная перезагрузка краевой медицины, чтобы обеспечить пользу для каждого конкретного человека, — сообщил в своих соцсетях врио губернатора Хабаровского края.
— Я честно и открыто поговорил с коллективом нашего минздрава. Все — опытные и профессиональные люди. Сейчас важно собраться, понять ошибки, перестроить работу и идти дальше. Обязательно встречусь со всеми главными врачами. Вместе обсудим, как решить задачи отрасли, которые ставят жители края — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края.
Врио пошёл поэтапно в вопросе решения проблем в сфере здравоохранения: изучил вопрос, привлёк на помощь правоохранительные органы, проводит ревизию и предлагает конкретные меры по разрешению ситуации. На очереди цикл встречи с врачами. В таком формате он будет понимать все болевые точки, консолидирует и объединит сообщество, которое было по факту убито за последние 4 года.