Лукашенко отметил роль Белтелерадиокомпании в укреплении информационного суверенитета страны

«Находясь в авангарде информационного вещания, вы всегда открыто говорите о самом важном и объективно показываете всему миру правду о прошлом и настоящем родной Беларуси, — говорится в поздравлении. — Отрадно, что имя нашей страны украшает названия каналов общественно-политического, семейного, культурного, спортивного и международного вещания. Все вместе и каждый в отдельности они воспитывают и вдохновляют своего зрителя на добрые и полезные начинания».