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Лукашенко отметил роль Белтелерадиокомпании в укреплении информационного суверенитета страны

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси с 30-летием со дня создания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Сохраняя лучшие традиции отечественной журналистики, крупнейший медиахолдинг страны объединил настоящих звезд эфира, которых знают и любят миллионы белорусских граждан, констатировал глава государства.

«Находясь в авангарде информационного вещания, вы всегда открыто говорите о самом важном и объективно показываете всему миру правду о прошлом и настоящем родной Беларуси, — говорится в поздравлении. — Отрадно, что имя нашей страны украшает названия каналов общественно-политического, семейного, культурного, спортивного и международного вещания. Все вместе и каждый в отдельности они воспитывают и вдохновляют своего зрителя на добрые и полезные начинания».

Президент выразил уверенность, что и впредь высокие рейтинги программ телерадиокомпании, уважение ее сотрудников к белорусскому зрителю и слушателю, постоянное стремление к самосовершенствованию будут способствовать укреплению информационного суверенитета страны.

Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам Белтелерадиокомпании крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы и покорения новых профессиональных вершин.

Лукашенко Александр