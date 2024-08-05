Лукашенко отметил роль Белтелерадиокомпании в укреплении информационного суверенитета страны

Сохраняя лучшие традиции отечественной журналистики, крупнейший медиахолдинг страны объединил настоящих звезд эфира, которых знают и любят миллионы белорусских граждан, констатировал глава государства.
«Находясь в авангарде информационного вещания, вы всегда открыто говорите о самом важном и объективно показываете всему миру правду о прошлом и настоящем родной Беларуси, — говорится в поздравлении. — Отрадно, что имя нашей страны украшает названия каналов общественно-политического, семейного, культурного, спортивного и международного вещания. Все вместе и каждый в отдельности они воспитывают и вдохновляют своего зрителя на добрые и полезные начинания».
Президент выразил уверенность, что и впредь высокие рейтинги программ телерадиокомпании, уважение ее сотрудников к белорусскому зрителю и слушателю, постоянное стремление к самосовершенствованию будут способствовать укреплению информационного суверенитета страны.
Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам Белтелерадиокомпании крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы и покорения новых профессиональных вершин.