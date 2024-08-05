Башкирия и Адыгея заключат межпарламентское соглашение

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что на сегодня установлено тесное партнерство с 27 законодательными органами, включая ЛНР и ДНР. Аналогичная работа проводится с Адыгеей — уже обсудили детали, согласовали текст документа.
Спикер парламента отметил, что взаимодействие на уровне парламентов укрепляет межрегиональные связи и в других областях, включая экономику и культуру, а обмен опытом помогает депутатам оптимизировать рабочие процессы.
«Информационный обмен помогает выйти за рамки, — отметил Константин Толкачев. — Мы охотно делимся своими наработками в области мониторинга законодательства и анализа правоприменительной практики и с интересом изучаем опыт коллег, будь то законотворчество или цифровизация рабочих процессов. При поддержке коллег региональным парламентам легче отстаивать свою позицию на федеральном уровне. Если по тем или иным вопросам регионы выступают единым фронтом, то результат всегда лучше: консолидированная позиция сильнее голосов отдельных субъектов».