Башкирия и Адыгея заключат межпарламентское соглашение

«Информационный обмен помогает выйти за рамки, — отметил Константин Толкачев. — Мы охотно делимся своими наработками в области мониторинга законодательства и анализа правоприменительной практики и с интересом изучаем опыт коллег, будь то законотворчество или цифровизация рабочих процессов. При поддержке коллег региональным парламентам легче отстаивать свою позицию на федеральном уровне. Если по тем или иным вопросам регионы выступают единым фронтом, то результат всегда лучше: консолидированная позиция сильнее голосов отдельных субъектов».