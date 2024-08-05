Глава Минэнерго пояснил, нужна ли Беларуси вторая АЭС

По словам министра, резерва энергетических мощностей в республике достаточно на эту и следующую пятилетки.
«А мы должны прогнозировать, что будет уже не только в 35-м году, а и в 40-м и в дальнейших периодах, как будет обеспечено удовлетворение вот этого спроса электрической энергии у нас в стране», — сказал Каранкевич в эфире телеканала ОНТ, отвечая на вопрос, нужна ли Беларуси вторая АЭС.
По его словам, сейчас в республике наблюдается рост объемов потребления электроэнергии. Так, в прошлом году объем потребления электроэнергии составил 41,1 миллиарда киловатт-часов и это один из рекордных показателей. При этом рост за год достиг 2,5 миллиарда киловатт-часов.
«Такая же положительная динамика роста электропотребления сохраняется и в этом году. За шесть месяцев прирост электропотребления составил 1,7 миллиарда киловатт-часов», — проинформировал руководитель ведомства.
Думать на перспективу
Министр поделился мнением, что хоть 2030 год еще далеко, энергетикам нужно думать на перспективу, так как с учетом дальнейшего сохранения роста электропотребления страна выйдет на 47 миллиардов киловатт-часов потребления.
По мнению Каранкевича, вторая АЭС сможет решать эту задачу. Глава профильного ведомства напомнил, что на уровне президента и правительства принято решение стимулировать использование электроэнергии для развития экономики, отдельных отраслей, энергоемких производств и электротранспорта.
При этом с каждым годом в Беларуси увеличивается количество электротранспорта, а население активно переходит на использование электроэнергии для отопления жилья. Поэтому задача энергетиков — обеспечить удовлетворение этого спроса, подчеркнул министр.
Он также сообщил, что вся электрическая энергия, производимая Белорусской атомной электростанцией, потребляется внутри страны.
Всего с момента включения первого энергоблока было произведено 33,5 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Как отметил Каранкевич, это позволило заместить потребление около 9 миллиардов метров кубических природного газа.
Белорусская АЭС
Строительство атомной электростанции недалеко от города Островец с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что желает построить в республике вторую атомную станцию. В частности, посещая 30 апреля этого года регионы, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, глава государства сказал, что белорусское общество уже «переболело» постчернобыльским синдромом.