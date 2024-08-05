Глава Минэнерго пояснил, нужна ли Беларуси вторая АЭС

«А мы должны прогнозировать, что будет уже не только в 35-м году, а и в 40-м и в дальнейших периодах, как будет обеспечено удовлетворение вот этого спроса электрической энергии у нас в стране», — сказал Каранкевич в эфире телеканала ОНТ, отвечая на вопрос, нужна ли Беларуси вторая АЭС.