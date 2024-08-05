Лукашенко поздравил Совбез с 30-летием

Президент напомнил, что Совбез был сформирован в стране 5 августа 1994 года — ровно 30 лет назад.
За эти годы данная структура, по словам Лукашенко, прошла путь, который стал «неотъемлемой частью истории суверенной Беларуси».
«Учредив этот конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган в сфере обеспечения национальной безопасности, мы подняли статус и значимость всех силовых ведомств на новый уровень», — считает глава государства.
При этом он подчеркнул, что механизм защиты от внешних и внутренних угроз, созданный в стране, не раз демонстрировал свою эффективность.
Президент поблагодарил ветеранов, которые стояли у истоков основания Госсекретариата Совбеза, и назвал их образцом преданного служения Отечеству и примером истинного патриотизма.
Лукашенко также уверен в высоком профессионализме и надежности всех, кто «в острый момент противостояния новым гибридным угрозам оберегает мир на родной земле».
Он также отметил, что Совбез с опорой на Госсекретариат продолжит решать поставленные перед ним задачи для обеспечения нацбезопасности.
«Время выбрало нас, и мы сделаем все, чтобы небо над Беларусью оставалось чистым», — заявил Лукашенко.