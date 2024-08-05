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Лукашенко поздравил Совбез с 30-летием

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил членов Совета безопасности республики, а также сотрудников и ветеранов Госсекретариата Совбеза с 30-летием со дня образования этой структуры, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Президент напомнил, что Совбез был сформирован в стране 5 августа 1994 года — ровно 30 лет назад.

За эти годы данная структура, по словам Лукашенко, прошла путь, который стал «неотъемлемой частью истории суверенной Беларуси».

«Учредив этот конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган в сфере обеспечения национальной безопасности, мы подняли статус и значимость всех силовых ведомств на новый уровень», — считает глава государства.

При этом он подчеркнул, что механизм защиты от внешних и внутренних угроз, созданный в стране, не раз демонстрировал свою эффективность.

Президент поблагодарил ветеранов, которые стояли у истоков основания Госсекретариата Совбеза, и назвал их образцом преданного служения Отечеству и примером истинного патриотизма.

Лукашенко также уверен в высоком профессионализме и надежности всех, кто «в острый момент противостояния новым гибридным угрозам оберегает мир на родной земле».

Он также отметил, что Совбез с опорой на Госсекретариат продолжит решать поставленные перед ним задачи для обеспечения нацбезопасности.

«Время выбрало нас, и мы сделаем все, чтобы небо над Беларусью оставалось чистым», — заявил Лукашенко.

Лукашенко Александр