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Военная операция на Украине, день 894-й

Российские войска продвинулись на восточных подступах к Торецку, сообщил украинский военный паблик Deep State. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. На Украине под удар попал Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:38 Украинские силы ПВО за ночь сбили 24 из 25 беспилотников, запущенных по стране. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:21 Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Как сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства, причиной стали слова представителя ГУР Украины Андрея Юсова.

29 июля он заявил, что повстанцы-туареги, разгромившие колонну правительственных войск и ЧВК Вагнера, получили от украинской стороны «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников».

08:14 Два человека ранены, повреждены восемь частных домов в результате обстрелов Никопольского района Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Серий Лысак.

08:09 Женщина ранена в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в трех многоквартирных домах повреждено остекление, загорелись четыре автомобиля.

08:06 Российские войска продвинулись в селах Северное и Железное на восточных подступах к Торецку, сообщает украинский военный паблик Deep State.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 894-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.