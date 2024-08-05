Военная операция на Украине, день 894-й

08:38 Украинские силы ПВО за ночь сбили 24 из 25 беспилотников, запущенных по стране. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
08:21 Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
Как сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства, причиной стали слова представителя ГУР Украины Андрея Юсова.
29 июля он заявил, что повстанцы-туареги, разгромившие колонну правительственных войск и ЧВК Вагнера, получили от украинской стороны «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников».
08:14 Два человека ранены, повреждены восемь частных домов в результате обстрелов Никопольского района Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Серий Лысак.
08:09 Женщина ранена в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в трех многоквартирных домах повреждено остекление, загорелись четыре автомобиля.
08:06 Российские войска продвинулись в селах Северное и Железное на восточных подступах к Торецку, сообщает украинский военный паблик Deep State.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 894-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.