За пост мэра Соликамска в Пермском крае борются три человека

В конкурсе на пост мэра Соликамска выдвинули свои кандидатуры три человека. Об этом сообщает телеграмм-канал совета представительных органов Пермского края «На местах».
«Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека: Илья Мальцев, безработный, Игорь Савинов, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа и Александр Русанов, временно исполняющий полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа» — уточнили в сообщении.
Напомним, конкурс на должность главы Соликамского городского округа пройдет в августе этого года.
Ранее «Комсомолка» писала, что 21 июня Александр Русанов покинул должность главы администрации Ленинского района.