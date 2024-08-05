Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За пост мэра Соликамска в Пермском крае борются три человека

В их числе экс-глава администрации Ленинского района Александр Русанов.

Источник: Комсомольская правда

В конкурсе на пост мэра Соликамска выдвинули свои кандидатуры три человека. Об этом сообщает телеграмм-канал совета представительных органов Пермского края «На местах».

«Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека: Илья Мальцев, безработный, Игорь Савинов, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа и Александр Русанов, временно исполняющий полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа» — уточнили в сообщении.

Напомним, конкурс на должность главы Соликамского городского округа пройдет в августе этого года.

Ранее «Комсомолка» писала, что 21 июня Александр Русанов покинул должность главы администрации Ленинского района.