Зеленский заявил, что Запад боится сбивать ракеты ВС РФ из-за реакции Москвы

Зеленский добавил, что нужна коалиция стран, поскольку для одного государства это очень большая ответственность.



Он утверждает, что Украина обсудит с соседними странами возможность сбития ими российских ракет над украинской территорией.



Вместе с тем издание напомнило, что руководители ведущих стран НАТО (США, Германии и Британии), а также генсек альянса заявляли, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты, чтоб не становиться участниками конфликта.



Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.