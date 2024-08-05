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Зеленский заявил, что Запад боится сбивать ракеты ВС РФ из-за реакции Москвы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы, пишет издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) говорит, что партнеры “боятся излишней эскалации”, но Киев намерен продавливать эту тему», — говорится в публикации.

Зеленский добавил, что нужна коалиция стран, поскольку для одного государства это очень большая ответственность.

Он утверждает, что Украина обсудит с соседними странами возможность сбития ими российских ракет над украинской территорией.

Вместе с тем издание напомнило, что руководители ведущих стран НАТО (США, Германии и Британии), а также генсек альянса заявляли, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты, чтоб не становиться участниками конфликта.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.