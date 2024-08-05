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В школах Молдовы с преподаванием на русском могут ввести мультиязычное обучение

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Проект Министерства образования и исследований по изменению формулы финансирования школ включает в себя преподавание в учебных заведениях с русским языком обучения некоторых предметов на румынском или гагаузском.

Источник: Sputnik.md

«Мы придем к тому, что математика, обществоведение, физика будут изучаться (в школах с преподаванием на иностранном языке — Ред.) на румынском или гагаузском языках, и так далее. Соответственно, новая формула финансирования будет внедряться в тех школах, в которых будет внедряется многоязычное образование. Также это возможность для учителей получить дополнительный доход, прибавку к заработной плате».

цитирует заявление министра Radio Moldova.

Также в рамках проекта по изменению формулы финансирования будет предоставлена возможность для молодых специалистов с педагогическим образованием проходить практику в 100 школах, которые будут отобраны министерством и получат для этого дополнительное финансирование. Эти школы будут напрямую сотрудничать с университетом и Минобразования, чтобы практика была более эффективной и качественной.

Еще одна инициатива по изменению финансирования школ — создание инвестиционного фонда в рамках министерства, средства которого будут использованы для закупок автобусов, компьютеров, интерактивных досок для школ.

Предложения по изменению финансирования школ будут представлены правительству в ближайшие недели, внедрение новых практик планируется начать с 2025 года.

образование