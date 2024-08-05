В школах Молдовы с преподаванием на русском могут ввести мультиязычное обучение

«Мы придем к тому, что математика, обществоведение, физика будут изучаться (в школах с преподаванием на иностранном языке — Ред.) на румынском или гагаузском языках, и так далее. Соответственно, новая формула финансирования будет внедряться в тех школах, в которых будет внедряется многоязычное образование. Также это возможность для учителей получить дополнительный доход, прибавку к заработной плате».