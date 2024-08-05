КС Молдавии выполняет указания политиков, заявил экс-вице-премьер

«Сейчас мы видим, что Конституционный суд практически выполняет все указания политической власти, и мы находимся на грани того, что Конституция потеряет всякую ценность, потому что любое изменение может быть сделано органическим законом. Более того, в будущем предлагается внести изменения в конституцию, включив в нее директивы ЕС. Но что нам делать, если они противоречат конституции Молдавии?» — заявил Муравский журналистам.
По его словам, недопустимо, чтобы всего шесть человек Конституционного суда Молдавии принимали решения, которые затрагивают очень широкий спектр вопросов — от экономики до международных отношений. «Либо нам придется пересмотреть состав Конституционного суда, либо передать прерогативы Конституционного суда Высшей судебной палате, где судей больше, либо подумать о прерогативах Конституционного суда и о том, в каких сферах он может принимать решении», — добавил Муравский.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. В рамках референдума в бюллетене будет вопрос: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?» И два варианта ответа: «Да» и «Нет».
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.