Врио главы Самарской области позвонил теннисистке Шнайдер после завоевания серебра на Олимпиаде

«Диане Шнайдер 20 лет. Она родилась и делала свои первые спортивные шаги в Жигулевске. Позвонил ей, поздравил с медалью. Гордимся спортсменкой, которая в непростые времена смогла взойти на пьедестал Олимпиады», — написал на своей страничке в соцсетях Федорищев.
Напомним, Диана Шнайдер с 17-летней Миррой Андреевой достаточно сенсационно дошли до финала парного разряда на Играх в Париже. 4 августа в решающем поединке они уступили опытному дуэту из Италии — Ясмин Паолини и Саре Эррани. Россиянки уверенно выиграли первый сет (6:2), во второй партии соперницы сумели перехватить инициативу, уступив только один сет. В итоге судьба олимпийского золота у женщин в парном разряде решалась на тай-брейке, где сильнее оказались итальянки (10:7). Отметим, что это первая медаль на Играх во Франции, завоеванная российскими спортсменами.
Диана Шнайдер родилась в Жигулевске. Первые шаги в теннисе сделала в четырехлетнем возрасте в Тольятти, куда переехала ее семья. Профессионально заниматься этим видом спорта начала в Москве, когда Диане исполнилось восемь лет. В активе 20-летней теннисистки три победы в одиночных турнирах WTA, а также выход в четвертьфинал на «Ролан Гаросс-2024».