Врио главы Самарской области позвонил теннисистке Шнайдер после завоевания серебра на Олимпиаде

Напомним, Диана Шнайдер с 17-летней Миррой Андреевой достаточно сенсационно дошли до финала парного разряда на Играх в Париже. 4 августа в решающем поединке они уступили опытному дуэту из Италии — Ясмин Паолини и Саре Эррани. Россиянки уверенно выиграли первый сет (6:2), во второй партии соперницы сумели перехватить инициативу, уступив только один сет. В итоге судьба олимпийского золота у женщин в парном разряде решалась на тай-брейке, где сильнее оказались итальянки (10:7). Отметим, что это первая медаль на Играх во Франции, завоеванная российскими спортсменами.