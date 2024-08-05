Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент [России Владимир Путин], встречая их, это не пустой звук. (…) Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — прокомментировала Симоньян обмен заключенными РФ и Запада.