Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

В Россию вернулись люди, для которых верность присяге — не пустой звук. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим».

Источник: РИА "Новости"

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент [России Владимир Путин], встречая их, это не пустой звук. (…) Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — прокомментировала Симоньян обмен заключенными РФ и Запада.

Главред RT также отметила подвиг семей разведчиков, которые сознательно отказались от прежней жизни и уехали из своей страны ради службы родине.

Симоньян также обратила внимание на тот факт, что американский лидер Джо Байден во время встречи заключенных внезапно поднялся в пустой самолет, а спустя некоторое время вернулся обратно. «Он просто не справляется с большим количеством информации», — оценила медиаменеджер поведение президента США и назвала его «несчастным дедом в абсолютно очевидной деменции».

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом западных стран. В РФ в рамках обмена вернулись восемь граждан.