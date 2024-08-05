Екатерина Мизулина приехала в Красноярск и заявила, что возможно перестанет посещать регионы

Екатерина Мизулина снова приехала в Красноярск. В этот раз она будет обучать молодежь на форуме «ТИМ Бирюса». Об этом глава «Лиги безопасного интернета» заявила в своем телеграм-канале.
Также 5 августа глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что вскоре может прекратить поездки по регионам. Это Мизулина объяснила «усталостью от своей публичности».
«У меня есть определенные планы. До конца лета обязательно съезжу туда, куда обещала. По поводу осени, не уверена, буду ли я продолжать поездки по регионам. Я устала от публичности и узнаваемости. Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы. Везде меня окружают люди. Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине — обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать “легенда!”, смущать меня. Сразу образуется куча людей, я это уже не вывожу», — рассказала Екатерина Мизулина.
Она заявила, что «пока думает, как со всем этим жить».
Напомним, во время последнего визита в Красноярский край в мае этого года Екатерина Мизулина встретилась с губернатором региона Михаилом Котюковым, его первым заместителем Сергеем Пономаренко, побывала на последнем звонке в школе № 108 и провела встречу с молодежью и школьниками в ледовом дворце «Кристалл арена».