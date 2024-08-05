Екатерина Мизулина приехала в Красноярск и заявила, что возможно перестанет посещать регионы

«У меня есть определенные планы. До конца лета обязательно съезжу туда, куда обещала. По поводу осени, не уверена, буду ли я продолжать поездки по регионам. Я устала от публичности и узнаваемости. Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы. Везде меня окружают люди. Я не могу просто купить вафельный стаканчик в магазине — обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать “легенда!”, смущать меня. Сразу образуется куча людей, я это уже не вывожу», — рассказала Екатерина Мизулина.