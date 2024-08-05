Губернатор Куйвашев поручил отремонтировать техникум и детский сад

С обращением отремонтировать кровлю техникума в Нижнем Тагиле к Евгению Куйвашеву обратились директор учреждения Наталья Гриценко, директор компании «Албо инвест», член общественный палаты Нижнего Тагила Алексей Бова и студент техникума Данил Елин. Образовательное учреждение было введено в эксплуатацию в 1973 году, последний раз ремонт кровли здания учебно-производственных мастерских проводился в 2005 году. Кровля пришла в негодность, на ней зафиксированы вмятины, прогибы, вздутия, застой воды, целостность нарушена.