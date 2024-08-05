В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году

Так, в документе говорится, что призывные комиссии должны обеспечить проведение призыва в марте — июне и сентябре — декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 148 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.