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В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году

Подготовлено постановление правительства, которым вносится изменение в указ президента РК от 1 февраля 2024 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
Так, в документе говорится, что призывные комиссии должны обеспечить проведение призыва в марте — июне и сентябре — декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 148 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Ранее в указе предусматривалось призвать на службу 39 180 человек.

Как поясняется, внесенная поправка предусматривает осуществление увольнения в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередного призыва граждан РК на срочную воинскую службу.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 августа.

1 марта 2024 года в Казахстане началась весенняя призывная кампания, во время которой ряды Вооруженных сил и воинских формирований пополнили более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.