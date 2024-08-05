В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году

Ранее в указе предусматривалось призвать на службу 39 180 человек.
Как поясняется, внесенная поправка предусматривает осуществление увольнения в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередного призыва граждан РК на срочную воинскую службу.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 августа.
1 марта 2024 года в Казахстане началась весенняя призывная кампания, во время которой ряды Вооруженных сил и воинских формирований пополнили более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.