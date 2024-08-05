В Центральной Азии начался новый цикл сотрудничества: что ждут эксперты от визита Мирзиёева в Казахстан?

«Казахстан неизменно входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров Узбекистана. За последние 7 лет в более чем два раза вырос наш товарооборот. Высокие темпы демонстрирует инвестиционное сотрудничество. Причем мы видим, как возрастает интерес казахстанских инвесторов к Узбекистану. Потрясающая цифра. С 2017 года объем инвестиций из Казахстана в Узбекистан вырос в 23 раза, с 10 до 230 миллионов долларов. Растет количество предприятий с участием казахстанского капитала. С 2016 года их число увеличилось в пять раз. Эти все компоненты формируют партнерскую ось между нашими странами, которая может служить и проводником укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии в целом, и стать образцом нового типа взаимодействия».