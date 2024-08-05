«Еще один такой шаг — и работать не будете»: Кожемяко объявил чиновникам выговор за халатность при устранении паводка

«Я бы хотел узнать, вы где их ищите? В ситуации, в которой сейчас находится край, такие поиски нас не устраивают. Поэтому на первый раз я объявляю Вам и Вашему курирующему заместителю выговор с объяснительной с вашей стороны и лишением каких-либо премий. И еще один подобный шаг с Вашей стороны — и работать Вы у нас не будете», — отреагировал Олег Кожемяко.