«Еще один такой шаг — и работать не будете»: Кожемяко объявил чиновникам выговор за халатность при устранении паводка

Два высокопоставленных чиновника в Приморье получили выговор с лишением премий за то, что не доставили вовремя технику, необходимую для укрепления дамбы в Дальнереченске. При повторении ситуации глава региона пообещал уволить нерадивых чиновников, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на телеграм-канал губернатора «Кожемяко. Официально».
Выговоры получили руководитель агентства гидротехнических сооружений, мелиорации и гидрологии края Сергей Трояков и курирующий его зампред регионального правительства Ленар Нуриев.
Тяжелую технику в Дальнереченск, которому второй раз за лето угрожает подтопление, должны были доставить еще в субботу. Она нужна для укрепления дамбы в районе Мясокомбинат. Однако, как объяснили чиновники, она будет там только завтра. По их словам, причина — сломавшийся трал, якобы, сейчас ему ищут замену.
На это губернатор отметил, что шесть исправных тралов с тягачами имеется в министерстве лесного хозяйства, еще два — свободны в краевом министерстве ГО и ЧС.
«Я бы хотел узнать, вы где их ищите? В ситуации, в которой сейчас находится край, такие поиски нас не устраивают. Поэтому на первый раз я объявляю Вам и Вашему курирующему заместителю выговор с объяснительной с вашей стороны и лишением каких-либо премий. И еще один подобный шаг с Вашей стороны — и работать Вы у нас не будете», — отреагировал Олег Кожемяко.
Напомним, в крае на сегодняшний день из-за паводка отрезаны от транспортного сообщения 21 населенный пункт в 15 муниципалитетах, в Дальнереченске работают четыре мощных насосных станции, перекачивающие избыток воды с низинных мест, укрепляются дамбы.