В Самаре наградили знаком «За служение людям» советника губернатора Королева

Бывшего вице-губернатора Самарской области Петра Королева наградили почетным знаком «За служение людям». Постановление об этом опубликовано на сайте правительства Самарской области.
— Наградить за общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области, — говорится в документе.
Как следует из постановления, сейчас Петр Королев является советником губернатора. В 2021 году его назначили руководителем администрации губернатора Самарской области. Сейчас эту должность занимает чиновник из Тулы Вячеслав Романов, но с приставкой врио.