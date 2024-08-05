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В Самаре наградили знаком «За служение людям» советника губернатора Королева

Бывшего вице-губернатора Самарской области Королева наградили почетным знаком.

Бывшего вице-губернатора Самарской области Петра Королева наградили почетным знаком «За служение людям». Постановление об этом опубликовано на сайте правительства Самарской области.

— Наградить за общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области, — говорится в документе.

Как следует из постановления, сейчас Петр Королев является советником губернатора. В 2021 году его назначили руководителем администрации губернатора Самарской области. Сейчас эту должность занимает чиновник из Тулы Вячеслав Романов, но с приставкой врио.