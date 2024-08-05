В Великобритании созвали чрезвычайный комитет из-за беспорядков

«Сегодня на шестой день обострения беспорядков на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как бандиты попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», — говорится в сообщении.
В заседании будут участвовать министры, чиновники, полиция и сотрудники разведки. Задачей COBRA является обсуждение плана реагирования на чрезвычайные ситуации.
29 июля в Саутпорте 17-летний подросток с ножом устроил нападение во время занятий для детей по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинения. При этом в полиции заявили, что атака не связана с терроризмом.
После нападения распространилась неподтвержденная информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в Саутпорте, Лондоне и других британских городах. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 полицейских пострадали при беспорядках.
Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны. Были задержаны более сотни человек. Вечером 5 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.
Позже Sky News уточнил, что нападавший родился в руандийской семье в Уэльсе.