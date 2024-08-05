Токаев принял главу «Самрук-Қазына»

Также глава фонда доложил, что инвестиционный портфель группы «Самрук-Қазына» включает свыше 130 проектов на сумму Т53,5 трлн. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горнорудной промышленности даст мультипликативный эффект на экономику страны в целом.