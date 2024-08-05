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Токаев принял главу «Самрук-Қазына»

Астана. 5 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, сообшает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял председателя правления АО “Самрук-Қазына” Нурлана Жакупова», — говорится в сообщении в понедельник.

Жакупов представил ключевые результаты деятельности фонда за первое полугодие 2024 года и планы на предстоящий период:

— основные производственные показатели остались на уровне плановых;

— доходы фонда составили Т7,9 трлн, что на 7% выше запланированного;

— фонд выступает в качестве катализатора прямых иностранных инвестиций и со-инвестирует в проекты нефтегазохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации совместно с зарубежными партнерами;

Также глава фонда доложил, что инвестиционный портфель группы «Самрук-Қазына» включает свыше 130 проектов на сумму Т53,5 трлн. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горнорудной промышленности даст мультипликативный эффект на экономику страны в целом.

Кроме того, Жакупов рассказал о благотворительных проектах фонда в рамках корпоративной социальной ответственности, так, до конца года в стране планируется открытие 40 реабилитационных центров.

«Президент обозначил ряд конкретных задач по реализации инвестиционных и социальных проектов, а также дальнейшему совершенствованию работы фонда», — добавили в Акорде.