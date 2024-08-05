Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО

Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине.
«В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ — мультимодальный терминал», — сказал Речан.
По его словам, терминал будет мультимодальным, поскольку поблизости есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут. Премьер пояснил, что все это создает «эффективную инфраструктуру для торговли».
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.