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Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр НАТО.

Источник: © РИА Новости

Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине.

«В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ — мультимодальный терминал», — сказал Речан.

По его словам, терминал будет мультимодальным, поскольку поблизости есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут. Премьер пояснил, что все это создает «эффективную инфраструктуру для торговли».

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

НАТО