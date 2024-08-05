ЕС расширил санкции против Белоруссии

Лица, названные сегодня, подпадают под заморозку активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Физическим лицам также запрещены поездки, что не позволяет им въезжать или следовать транзитом через территории ЕС, сказано в заявлении.