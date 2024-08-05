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ЕС расширил санкции против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Евросоюз расширил санкционные списки против Белоруссии, добавив в него представителей правоохранительной системы страны, следует из заявления, распространенного Советом ЕС.

«Сегодня Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 28 лиц за их роль в продолжающихся внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии», — сказано в заявлении.

В частности, под новые санкции попадают два заместителя начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) министерства внутренних дел Белоруссии, которых обвиняют в политических преследованиях в Белоруссии.

Кроме того, в новые санкции включены различные представители судебной системы, а именно прокуроры и судьи, которых в ЕС обвиняют в якобы вынесении политически мотивированных приговоров.

В целом ограничительные меры ЕС против Белоруссии теперь распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.

Лица, названные сегодня, подпадают под заморозку активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Физическим лицам также запрещены поездки, что не позволяет им въезжать или следовать транзитом через территории ЕС, сказано в заявлении.

ЕС
санкции