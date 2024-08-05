Дмитрий Демешин советуется с жителями Хабаровска по деталям реализации мастер-плана

Врио губернатора региона провел встречу с общественниками Хабаровска. Главной темой встречи стала реализация мастер-плана города. Для того, чтобы высказать свои предложения, на встречу с врио главы пришли общественных палат края и города, актив Общероссийского народного фронта, руководители и представители общественных советов районов Хабаровска, некоммерческих и социально ориентированных организаций города, участники специальной военной операции.
Одним из первых решений Дмитрия Демешина на посту врио главы региона стало именно корректировка плана реализации мастер-плана исходя из мнения жителей города. Ведь главная цель, которую преследует мастер-план Хабаровска — сделать город удобным и комфортным для жителей. Именно поэтому врио фокусирует свое внимание не только на больших проектах, а на прикладных вещах — создании общественных пространств, повышение самодостаточности городских районов, формирование центров передовой медицины, совершенствовании общественного транспорта. Это именно то, что волнует люди, то, чего они хотят. И именно этим направлениям отдан максимальный приоритет в стратегии развития краевой столицы.
Встреча прошла под девизом «Хабаровск без окраин». Дмитрий Викторович уточнил, что все предложения будут рассмотрены и обработаны. Особенно те, которых как раз не хватает горожанам, ведь в мастер-планом предусмотрены масштабные проекты, но мало мероприятий, которые хотят видеть хабаровчане. Например, не хватает реконструкции бульваров, благоустройства дамбы и ремонта.
«Мне бы хотелось, чтобы этот масштабный проект, который касается в том числе и глобального качества жизни каждого жителя Хабаровска, коснулся все-таки максимально широким охватом каждого из вас. И мы для этого многое сделали. Я бы хотел услышать ваше мнение, понять ваши пожелания, и я вам обещаю, что мы их учтем. Может быть, денег на все не хватит на первом этапе, но у нас большие планы. И эти планы сопряжены именно с вашими посылами», — заявил врио губернатора в начале встречи.
С докладом об основных этапа развития в рамках мастер-плана Хабаровска выступил заместитель председателя правительства — министр экономического развития края Виктор Калашников. Дмитрий Викторович добавил, что для реализации используются все возможные механизмы привлечения финансирования. На данный момент федеральное правительство поддержало заявки на 1,6 миллиарда рублей. Средства будут направлены на обустройство дамбы, ремонт крыши кровли музыкального театра, благоустройство дендрария, закупку медицинского оборудования и другое. Также одобрено дополнительное финансирование на предложение о благоустройстве дворовых территорий. Еще рассматривается заявка на реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров.
Общественники в свою очередь поделились тем, что хотели бы видеть в городе. Например, они попросили врио главы сделать остановки доступными для маломобильных категорий граждан, поддержать хабаровский бизнес. Обсуждались центры городской жизни и модернизация общественного пространства. Дмитрий Демешин подчеркнул, что для реализации необходимо работать вместе, ведь только так получился сделать даже невозможное.
«Победа — когда Хабаровск разовьется, победа — когда вы будете довольны. И это зависит не только от меня, членов правительства, мэра и депутатов. Это от каждого из нас с вами зависит. Давайте эту победу обеспечивать с вами вместе», — подытожил врио губернатора.