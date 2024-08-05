Дмитрий Демешин советуется с жителями Хабаровска по деталям реализации мастер-плана

«Мне бы хотелось, чтобы этот масштабный проект, который касается в том числе и глобального качества жизни каждого жителя Хабаровска, коснулся все-таки максимально широким охватом каждого из вас. И мы для этого многое сделали. Я бы хотел услышать ваше мнение, понять ваши пожелания, и я вам обещаю, что мы их учтем. Может быть, денег на все не хватит на первом этапе, но у нас большие планы. И эти планы сопряжены именно с вашими посылами», — заявил врио губернатора в начале встречи.