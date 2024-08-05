Шейман рассказал, как познакомил Лукашенко с Уго Чавесом

Специальный представитель президента Беларуси, в 1994 — 2000 и 2006 — 2008 годах государственный секретарь Совета безопасности Виктор Шейман в интервью «Беларусь 1» рассказал, как познакомил президента Беларуси Александра Лукашенко с экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом.
Шейман рассказал, что 3 мая 2006 года сидел на работе, когда ему позвонил брат кубинского лидера Фиделя Кастро Рауль, который являлся министром обороны Кубы. Он отметил, что до этого момента много раз с ним встречался.
— Он звонит и говорит: «Товарищ Виктор, ты должен срочно к нам приехать». Я говорю: «Товарищ Рауль, мне нужно получить разрешение главы государства. Я не вольный стрелок, решение не принимаю». «Обратись к Президенту», — вспоминает спецпредставитель президента.
Шейман спросил у Кастро про цель срочной поездки, на что тот ответил: «Я тебя хочу познакомить с руководством Венесуэлы». Говорится, что специальный представитель получил разрешение у президента Беларуси и полетел на Кубу, где состоялась встреча с Аданом Чавесом, братом Уго Чавеса, с которым проговорили всю ночь. Уже утром Шейман вылетел в Венесуэлу.
По словам специального представителя президента, в тот момент Уго Чавес ничего не знал о Беларуси. Ему было известно про СССР, Россию, а о том, что из себя представляет Беларуси, будучи в составе Советского союза, какой страна стала к 2006 году, какую политику она проводила, какую экономику выстраивала и по каким направлениям хотела сотрудничать с Венесуэлой рассказала на встрече Шейман.
— Разговор был достаточно долгим, и он, наверное, зацепил Уго Чавеса. Тот пообещал приехать к нам. И действительно, через два месяца он был в Республике Беларусь.
По его словам, это был первый визит Уго Чавеса в Беларусь.