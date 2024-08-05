Шейман рассказал, как познакомил Лукашенко с Уго Чавесом

По словам специального представителя президента, в тот момент Уго Чавес ничего не знал о Беларуси. Ему было известно про СССР, Россию, а о том, что из себя представляет Беларуси, будучи в составе Советского союза, какой страна стала к 2006 году, какую политику она проводила, какую экономику выстраивала и по каким направлениям хотела сотрудничать с Венесуэлой рассказала на встрече Шейман.