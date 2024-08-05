Андрей Бочаров потребовал наладить контроль за ценами на форму и школьными принадлежностями

— Необходимо в плановые сроки завершить все ремонтные работы на объектах образовательных учреждений, на пришкольных и прилегающих территориях, дорожно-транспортной инфраструктуре. Подготовить к открытию и началу занятий в новом учебном году две новые школы в городе Волгограде; три новых школьных «Кванториума»; 72 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в сельских школах, которые предоставят детям и подросткам возможность получать новые знания и навыки; а также открыть в 17 школах региона специализированные классы и кружки по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами. Средства на эти цели предусмотрены в полном объеме, — подчеркнул глава региона.