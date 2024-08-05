В Свердловской области начали рассылать повестки. Жителей региона вызывают в военкомат для сверки данных. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ЦВО.
— Граждан вызывают военкоматы для сверки военно-учетных данных. Эта процедура имеет плановый характер. Такая работа не прекращалась, она ведется постоянно, — рассказали в ЦВО.
Напомним, что весенний призыв в России начинается 1 октября и продлится до 31 декабря.
Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Однако имеются и исключения. В армию не призываются три категории граждан: освобожденные и не подлежащие призыву, а также имеющие отсрочку.