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В Свердловской области начали рассылать повестки

Жителей Свердловской области вызывают в военкомат для сверки данных.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области начали рассылать повестки. Жителей региона вызывают в военкомат для сверки данных. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ЦВО.

— Граждан вызывают военкоматы для сверки военно-учетных данных. Эта процедура имеет плановый характер. Такая работа не прекращалась, она ведется постоянно, — рассказали в ЦВО.

Напомним, что весенний призыв в России начинается 1 октября и продлится до 31 декабря.

Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Однако имеются и исключения. В армию не призываются три категории граждан: освобожденные и не подлежащие призыву, а также имеющие отсрочку.