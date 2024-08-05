Права людей под защитой: омбудсмен Татьяна Москалькова проинспектировала Самарскую область

Два дня в Самарской области работала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. В плотном графике омбудсмена нашлось время не только для совещаний и обсуждения широкого круга правозащитных вопросов, но и для встреч с гражданами.
В Самарской области — как дома.
Одним из первых пунктов повестки рабочего визита правозащитницы стало посещение пункта временного размещения эвакуированных граждан, расположенного в гостинице «Старт». Вместе с региональным уполномоченным Ольгой Гальцовой, главой городского округа Самара Еленой Лапушкиной и министром социально-демографической и семейной политики Самарской области Региной Воробьевой Татьяна Москалькова встретилась с людьми, которых война вынудила покинуть родные места. Сегодня в «Старте» проживают 93 человека — в основном из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Харьковской области Украины. Большинство получили гражданство Российской Федерации.
— Людей волнует возможность назначения пенсии, когда утрачены все архивные документы, — по этим вопросам мы оказываем постоянную юридическую поддержку, — акцентировала внимание коллеги уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. — В пункте временного размещения мы не только проводим консультации, но и оказываем действенную помощь в подготовке исковых документов.
На встрече с вынужденно эвакуированными Татьяна Москалькова обсудила проблемы перерасчета пенсии и переоформления собственности, оставшейся в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Особое внимание уполномоченный уделила условиям проживания, питания, медицинскому обслуживанию, а также организации досуга детей и предоставлению им возможности продолжить обучение.
— Благодаря совместной работе властей, общественных организаций и волонтеров удалось создать в пункте временного размещения атмосферу поддержки и заботы, — отметила Татьяна Москалькова. — Все задачи по обеспечению прав и потребностей эвакуированных решаются в оперативном порядке.
Государство поддержит.
Федеральный омбудсмен обсудила наиболее волнующие граждан темы с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. На встрече глава региона отметил, что органы власти и аппарат уполномоченного работают в связке, которая позволяет жителям губернии чувствовать себя уверенно и спокойно. Стороны рассмотрели целый спектр правозащитных вопросов, касающихся работы транспорта, обеспечения людей жильем при переселении из аварийного фонда, экологии, качества жизни и, конечно, поддержки участников СВО и членов их семей. Озвученные проблемы, в том числе по работе медицинских, социальных учреждений, будут решаться с поддержкой государства.
На встрече с председателем Самарской губернской думы Геннадием Котельниковым Татьяна Москалькова обсудила перспективы совместной работы на региональном уровне, направленной на повышение гарантий прав и свобод человека.
— Очень важно, что у института государственной правозащиты есть возможность реализовывать законодательную инициативу, опираясь на обращения наших граждан, — подчеркнула Москалькова.
Гуманизация меры пресечения возможна.
В аппарат уполномоченного поступает много обращений от людей, оказавшихся в местах лишения свободы, их адвокатов, родственников. Для рассмотрения обращений жителей региона, связанных с соблюдением прав человека в системе уголовных правоотношений, Татьяна Москалькова встретилась с прокурором Самарской области Сергеем Берижицким. В частности, обсудили обращения о несогласии с избранием самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых женщин, имеющих несовершеннолетних детей. И федеральный, и региональный уполномоченный полагают, что в ряде случаев достижение целей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, возможно путем применения более мягких мер пресечения, предусмотренных УПК РФ.
Должники реальные и мнимые.
Одна из наиболее уязвимых категорий населения — дети, которых воспитывают родители-одиночки без финансовой поддержки супругов- «уклонистов». Взыскания по социально значимым исполнительным документам, связанным с обеспечением прав детей на получение алиментов и восстановлением законных интересов граждан, — основная тема коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на которой выступила Татьяна Москалькова. Она отметила, что только в этом году к федеральному омбудсмену поступило 550 обращений, связанных с исполнением судебных решений. Среди них на первом месте — просьбы помочь взыскать алименты, а также проблемы «двойников» по исполнительному производству — когда человека ошибочно принимают за должника. Правозащитница уверена: создание реестра должников по алиментам, одобренное Госдумой (с инициативой о необходимости которого Татьяна Москалькова выступала еще в 2022 году), послужит сдерживающим фактором для потенциальных неплательщиков.
Федеральный омбудсмен выразила готовность к расширению практики проведения совместных приемов граждан государственными правозащитниками и ФССП России, которые на постоянной основе проводятся в Самарской области, а также к совместной работе в сфере совершенствования законодательства.
— Мы выполняем общую задачу — защищаем права граждан, — подчеркнула уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.