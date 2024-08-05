Права людей под защитой: омбудсмен Татьяна Москалькова проинспектировала Самарскую область

Одна из наиболее уязвимых категорий населения — дети, которых воспитывают родители-одиночки без финансовой поддержки супругов- «уклонистов». Взыскания по социально значимым исполнительным документам, связанным с обеспечением прав детей на получение алиментов и восстановлением законных интересов граждан, — основная тема коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на которой выступила Татьяна Москалькова. Она отметила, что только в этом году к федеральному омбудсмену поступило 550 обращений, связанных с исполнением судебных решений. Среди них на первом месте — просьбы помочь взыскать алименты, а также проблемы «двойников» по исполнительному производству — когда человека ошибочно принимают за должника. Правозащитница уверена: создание реестра должников по алиментам, одобренное Госдумой (с инициативой о необходимости которого Татьяна Москалькова выступала еще в 2022 году), послужит сдерживающим фактором для потенциальных неплательщиков.