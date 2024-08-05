Наболевший вопрос реновации: политические партии высказались против

Решение о реновации, при которой старые дома снесут, а жителей переселят в новое жилье, Шавкат Умирзаков подписал 1 августа.
При этом обсуждение проекта закона о реновации продолжалось до 4 августа, и закон, естественно, еще не утвержден Олий Мажлисом и не подписан президентом.
Экономист Отабек Бакиров предполагает, что городской глава торопится провести «конкурс» по выбору инвесторов, уточнив территории, на которых будут реализованы проекты реновации в шести районах. «Не знаю, кто и какие интересы торопят хокима, но процесс реновации нельзя начинать без закона», — отметил экономист.
Согласно решению хокима, реконструкция затронет 26,71 гектара в Мирзо-Улугбекском районе, 35,15 гектара в Сергелийском, 36,82 гектара в Шайхантахурском, 5 гектаров в Чиланзарском, 54,67 гектара в Яшнабадском и 13 гектаров в Яккасарайском районе.
Проводить реновацию поручено Toshkent Invest Kompaniyasi совместно с другими ведомствами.
Отабек Бакиров также спрашивает, с каким лицом пойдут партии на предстоящие выборы, если начнется грядущая реконструкция? И действительно, против будущей реновации выступили партии «Миллий тикланиш», «Адолат», Либерально-демократическая партия «УзЛиДеП» и Экопартия Узбекистана. Народно-демократическая партия пока не высказала отношения к реновации.