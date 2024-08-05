Наболевший вопрос реновации: политические партии высказались против

Экономист Отабек Бакиров предполагает, что городской глава торопится провести «конкурс» по выбору инвесторов, уточнив территории, на которых будут реализованы проекты реновации в шести районах. «Не знаю, кто и какие интересы торопят хокима, но процесс реновации нельзя начинать без закона», — отметил экономист.