Пермский штурмовик Григоренко рассказал о планах после избрания на новый пост

«По зову души. Война заставляет многое переосмыслить. И это как раз тот случай. К тому же у меня педагогическое образование, происхождение из семьи учителей. Не говоря уже о том, что за пять лет депутатства я в школах бывал почти каждую неделю. Решал проблемы школ, общался с педагогами, проводил разного рода уроки. Что касается конкретной должности и сроков, то об этом пока рано говорить», — рассказал ветеран СВО.