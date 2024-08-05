Пермский штурмовик Григоренко рассказал о планах после избрания на новый пост

«Мое назначение на должность руководителя — плановая ротация в соответствии с уставом. В целом, организация работает, как работала», — рассказал «ФедералПресс» Григоренко.
В начале августа также стало известно, что Григоренко могут назначить на должность директора школы № 87 в Кировском районе Перми.
Григоренко пояснил, что «намерен пойти в образование». Он отметил, что ему «предлагали и варианты трудоустройства в органы исполнительной власти», но еще зимой он понял, что хочет пойти в образование.
«По зову души. Война заставляет многое переосмыслить. И это как раз тот случай. К тому же у меня педагогическое образование, происхождение из семьи учителей. Не говоря уже о том, что за пять лет депутатства я в школах бывал почти каждую неделю. Решал проблемы школ, общался с педагогами, проводил разного рода уроки. Что касается конкретной должности и сроков, то об этом пока рано говорить», — рассказал ветеран СВО.
По поводу своих политических амбиций он пояснил, что «на данный момент беспартийный и каких-то планов по возвращению в политику пока нет».
Александр Григоренко в 2006 году окончил Ярославский государственный педагогический университет по специальности «преподаватель дошкольной педагогики и психологии».
С 2013 по 2015 годы состоял в молодежном парламенте при законодательном собрании Пермского края, а в сентябре 2016 года стал депутатом краевого парламента от регионального отделения политической партии ЛДПР.
С 2014 года Григоренко участвовал в боевых действиях в Донбассе, где ему прострелили колено. Через два месяца после начала СВО он вновь отправился в зону боевых действий, где прослужил до июня 2023 года. Со спецоперации Григоренко вернулся инвалидом без руки.
После возвращения стал одним из учредителей «Ассоциации ветеранов СВО» Пермского края.