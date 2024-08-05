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Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне протестов, сообщает «Би-би-си».

Утром 5 августа протестующие ворвались на территорию резиденции премьера. По данным CNN News18, глава правительства улетела в Индию.

Сын премьера Саджиб Вазед призвал военных не допустить захвата власти.

Протесты в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.

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