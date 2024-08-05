Воронежский губернатор рассказал о поддержке участников СВО

Правительство Воронежской области совместно с бизнесом продолжает поддерживать участников СВО, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.
На неделе на линию соприкосновения доставили 20 тонн питьевой воды, а также необходимые бойцам техсредства, в том числе партию беспилотников. БПЛА помогут военнослужащим в разведке и взаимодействии на поле боя.
«Это первая часть целой партии дронов, которая приобретена благодаря инициативе почетного жителя региона Александра Соловьева. Мы и дальше будем помогать нашим бойцам, чтобы повысить эффективность их боевой работы и сделать комфортнее условия службы. И, конечно, постоянное внимание мы продолжим уделять членам семей участников СВО», — подчеркнул губернатор.
Ранее Александр Гусев напомнил главам муниципалитетов о важности работы с семьями участников СВО. Глава региона отметил, что помощь не должна быть формальной и заключаться только в том, чтобы «просто потратить деньги». Люди должны почувствовать теплоту и заботу:
«Я еще раз прошу здесь не допускать никаких сбоев в этой работе и не допускать формализма. Мы должны относиться к этим людям как к настоящим героям, настоящим нашим защитникам».