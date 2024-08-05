Токаев принял Саиду Мирзиееву

«Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях», — сказано в сообщении.