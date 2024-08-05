Токаев принял Саиду Мирзиееву

«Глава государства принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву», — говорится в сообщении в понедельник.
Как отмечается, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
«Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях», — сказано в сообщении.
Как отмечается, отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно- идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.
«Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр “Заковат” и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов», — добавили в Акорде.