Армия Бангладеш объявила о создании временного правительства

По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны.
Верьте в армию. Мы провели встречи с лидерами политических партий.
На фоне протестов в стране из Бангладеш уехала премьер-министр страны Шейх Хасина. Она подала в отставку и улетела на вертолете в Индию. Протестующие утром 5 августа ворвались на территорию резиденции премьера.
В итоге на акциях возникли лозунги с призывом к отставке Хасины. На фоне роста напряженности в стране ввели комендантский час и отключили мобильный интернет, что привело к $10 млрд ущерба экономике страны.
По данным NDTV, в ходе протестов погибли свыше 300 человек, среди них и демонстранты, и полицейские. Daily Star передает, что 5 августа погибли по меньшей мере шестеро человек.
76-летняя Хасина была у власти с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.