Армия Бангладеш объявила о создании временного правительства

По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны.

На фоне протестов в стране из Бангладеш уехала премьер-министр страны Шейх Хасина. Она подала в отставку и улетела на вертолете в Индию. Протестующие утром 5 августа ворвались на территорию резиденции премьера.

Митинги в стране начались в конце июня, их участники (в первую очередь студенты) требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.