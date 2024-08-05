В Пермском крае около 1000 человек поборются за депутатские мандаты

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов в депутаты. Всего на выборах будут участвовать 990 человек. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого Избиркома.
«От политических партий в Пермском крае зарегистрировано 906 кандидатов: 370 — “Единая Россия”, 193 — ЛДПР, 121 — “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”, по 102 кандидата — КПРФ и “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”, 16 — “Новые люди”, “Коммунисты России” — 2 кандидата — уточнили в краевом комитете.
Количество самовыдвиженцев на предстоящие выборы составило 84 человека, а на довыборы в законодательное собрание Пермского края зарегистрировалось 14 кандидатов.
«На фоне большого количество кампаний и выдвинутых кандидатов, процент отказа в регистрации составляет всего 3% от числа выдвинутых. При этом обращает внимание активность политических партий: в бюллетенях будут представители сразу 7 из них» — рассказал председатель избиркома Игорь Вагин.
Ранее «Комсомолка» писала, что о желании поучаствовать в выборах родного города Осы заявил Армен Бежанян, наиболее известный, как Арменка в популярном пермском сериале «Реальные пацаны».