Губернатор Кубани поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

— А в конце 1943-го с будущим мужем добровольцами ушли на войну. Фронтовыми дорогами вместе дошли до Польши, где и встретили Великую Победу. После поженились. За боевые заслуги она награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», медалью Жукова, юбилейными наградами, — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.