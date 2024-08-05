Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

Сегодня свой 100-летний юбилей празднует жительница поселка Дагомыс, ветеран Великой Отечественной войны Тамара Петровна Кассаева.

Тамара Кассаева училась в техникуме. 83 года назад работала на военном заводе, специализирующемся на изготавлении снарядов для армии.

— А в конце 1943-го с будущим мужем добровольцами ушли на войну. Фронтовыми дорогами вместе дошли до Польши, где и встретили Великую Победу. После поженились. За боевые заслуги она награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», медалью Жукова, юбилейными наградами, — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор пожелал юбилярше здоровья, добра и благополучия, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.