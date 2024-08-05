Губернатор Махонин рассказал, как в Пермском крае решают проблему дефицита кадров

«Очевидно, наш регион не является исключением с точки зрения дефицита кадров. Для решения этой проблемы мы нацелены на то, чтобы использовать имеющиеся у нас ресурсы. Необходимо готовить нужных для экономики края специалистов как можно быстрее. Поэтому в системе образования развиваем раннюю профориентацию», — рассказал Дмитрий Махонин в открытой студии «ФедералПресс».