Губернатор Махонин рассказал, как в Пермском крае решают проблему дефицита кадров

«Очевидно, наш регион не является исключением с точки зрения дефицита кадров. Для решения этой проблемы мы нацелены на то, чтобы использовать имеющиеся у нас ресурсы. Необходимо готовить нужных для экономики края специалистов как можно быстрее. Поэтому в системе образования развиваем раннюю профориентацию», — рассказал Дмитрий Махонин в открытой студии «ФедералПресс».
По его словам, в прикамских школах открыли уже более 140 профильных классов по разным направлениям, включая инженерные, медицинские и другие. Это позволяет выстроить цепочку «школа-ссуз-вуз-предприятие».
«Благодаря таким классам наши школьники могут лучше понять свою склонность к той или иной профессии, науке. И уже более осознанно поступать в среднее специальное учреждение или вуз», — отметил губернатор Пермского края.
Чтобы повысить привлекательность рабочих, инженерных и других востребованных в экономике Прикамья специальностей, власти региона выделяют серьезные бюджетные средства на развитие инфраструктуры учреждений СПО. Также к таким инвестициям в человеческий капитал активно привлекают партнеров — крупные промышленные предприятия.
«Строим общежития, возводим новые корпуса — модернизируем инфраструктуру среднего профессионального образование. Тем самым делаем более привлекательными профессии, которые нужны в регионе», — пояснил Дмитрий Махонин.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Пермском крае 55 студенческих стартапов получат федеральные гранты по миллиону рублей. Прикамье вошло в число лидеров в России по количеству проектов-победителей конкурса «Студенческий стартап». Его провели в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».