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Хренин представил личному составу Северо-Западного оперативного командования нового командующего

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин представил личному составу Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил нового командующего Александра Баса. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Источник: "Ваяр"

Глава военного ведомства отметил богатейший служебный опыт командующего. «Александр Иванович (Александр Бас. — Прим. БЕЛТА) прошел все ключевые должности в Вооруженных Силах. Поэтому решением военной коллегии и указом Президента Беларуси он назначен на эту должность. Я надеюсь, Александр Иванович, что с вашим назначением вопросы боевой и мобилизационной готовности, боевой характер, состояние вооружения, военной специальной техники и воинской дисциплины в Северо-Западном оперативном командовании не только останутся на прежнем уровне, но и возрастут», — подчеркнул Виктор Хренин.

Александр Бас признался, что назначение воспринимает как новый вызов и отметил, что для него это большая честь.