Хренин представил личному составу Северо-Западного оперативного командования нового командующего

Глава военного ведомства отметил богатейший служебный опыт командующего. «Александр Иванович (Александр Бас. — Прим. БЕЛТА) прошел все ключевые должности в Вооруженных Силах. Поэтому решением военной коллегии и указом Президента Беларуси он назначен на эту должность. Я надеюсь, Александр Иванович, что с вашим назначением вопросы боевой и мобилизационной готовности, боевой характер, состояние вооружения, военной специальной техники и воинской дисциплины в Северо-Западном оперативном командовании не только останутся на прежнем уровне, но и возрастут», — подчеркнул Виктор Хренин.