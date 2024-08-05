В Европарламенте предложили исключить Венгрию из Шенгенской зоны

Отношения Брюсселя и Будапешта, который председательствует в Совете ЕС, в последнее время напряжены и по другим вопросам: ЕС критиковал премьер-министра страны Виктора Орбана за поездки на Украину, в Россию и Китай; Венгрия пытается добиться от ЕС помощи с решением Украины запретить транзит нефти ЛУКОЙЛа по своей территории в Европу, но не находит поддержки.