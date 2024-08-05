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Путин встретился с Володиным и Матвиенко

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.

Госдума завершила весеннюю сессию 31 июля. Володин на последнем пленарном заседании отметил, что завершилась «самая продолжительная сессия», которая длилась с января по июль. Кроме того, Володин передал парламентариям слова благодарности от главы государства.

Путин Владимир
Матвиенко Валентина
Совет Федерации
Госдума
Володин Вячеслав