Путин встретился с Володиным и Матвиенко

Совет Федерации закрыл весеннюю сессию 2 августа, Матвиенко назвала ее динамичной и насыщенной. Спикер Совфеда сообщала, что Путин позвонил ей по телефону 1 августа и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.