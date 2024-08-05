В Молдавии заявили, что страна отказалась от независимости

«Вступило в силу решение межведомственного совета по надзору, согласно которому принадлежащее Илану Шору, мне и некоторым нашим соратникам имущество подлежит заморозке. Наша страна фактически утратила независимость и не только покорно выполняет все команды евроатлантических хозяев, но и сама проявляет инициативу, стараясь побольнее укусить тех, кто не боится говорить правду и кто борется за будущее нашей страны», — написала Таубер.